Domenica 12 aprile presso Piazza de Lo Quarter, a partire dalle ore 11, l’Associazione Enogastronomi Algheresi realizza una Focaccia ai ricci di mare della lunghezza record di ben 70 metri.

L’evento è curato da Ristorante Al Tuguri, Ristorante La Posada del Mar e Caffè dé Pazzi. Con l’appuntamento de “La Focaccia più lunga del mondo” si conclude la rassegna dedicata al "Riccio di Mare” organizzata dal Comune di Alghero e dalla Fondazione M.E.T.A. in collaborazione con il Parco di Porto Conte, l’Area Marina Protetta e l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo in Agricoltura LAORE.

La focaccia da record verrà poi offerta al pubblico al prezzo di 4 euro con acqua e un bicchiere di vino a scelta tra il rosso di Santa Maria la Palma e il bianco di Sella&Mosca. La Sagra del Bogamarí chiude con l’evento in piazza la celebrazione del volto marinaresco della nostra città attraverso un'attività sempre viva: la pesca del riccio di mare.

Un'opportunità che ha esaltato la degustazione del riccio attraverso i sapori di casa nostra, con pane e vino all’aperto negli spazi del Mercato Prima vendita del pescato (Porto di Alghero) e con i Menù proposti dagli Chef presentati in 22 ristoranti locali.