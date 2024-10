La festa di S.Efisio si candida al riconoscimento come patrimonio immateriale dell'umanità da parte dell'Unesco.

La notizia è stata data dall’assessore comunale dello Sviluppo economico e Turismo, Barbara Argiolas, nel corso della presentazione della festa liturgica Passio Sancti Ephisi, che svolgerà domani 15 gennaio e che rievoca il momento in cui il santo fu martirizzato durante le persecuzioni del 303.

La processione mercoledì partirà alle 17:30 dalla chiesa di S.Efisio, per via Azuni, piazza Jenne, corso Vittorio Emanuele, via Sassari e via Roma.

Intanto a Pula, nella chiesetta a lui dedicata, sono rientrate dopo secoli, mancavano dal 1088, le reliquie del santo.