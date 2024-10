Per la prima volta, il “Festival musicale internazionale della Sardegna” arriva nel Nord Sardegna con la semifinale “Città di Sorso”, in programma sabato 28 luglio.

L’evento, inserito all’interno della diciassettesima edizione di “Festa dei sapori – La melanzana” avrà inizio alle 18.00 con l’apertura degli stand espositivi e di degustazione saranno allestiti lungo il percorso che dai giardini pubblici porta in piazza Marginesu, via Cottoni, piazza Sant’Agostino e piazza Bonfigli.

L’iniziativa, patrocinata dall’amministrazione Morghen, è promossa dall’Assessorato alla Cultura guidato dal vicesindaco Raffaela Barsi e che di partnership prestigiose come il Cantagiro e il Festival Internazionale Euro Pop Music Vision di Bucarest.

La semifinale della ventinovesima edizione del Festival, presentato da Gabriele Masala e diretto artisticamente daSusanna Mallei e Christian Luisi, inizierà alle 20.30 in Piazza Garibaldi, con i concorrenti del concorso “Premio Maria Giovanna Mallei” e “Premio Mariele Ventre” 2018, organizzato dall’Associazione Culturale Asu & Soul Voice.

I concorrenti, italiani e stranieri, saranno suddivisi in categorie che vanno dai quattro ai sette anni per arrivare fino agli over quaranta e saranno giudicati da esperti locali, nazionali ed internazionali, provenienti da Romania, Bulgaria, Malta, Turchia e Russia. La finalissima si terrà il 29 luglio a Uta.

Prevista la presenza, in qualità di madrina della manifestazione, della produttrice Rai Donatella Meazza, di origine sarda, che riceverà un premio speciale alla carriera da parte dell’Amministrazione comunale.