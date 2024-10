La Ferrai FXX K ha vinto il Compasso d'oro, uno dei riconoscimenti più ambiti e prestigiosi nel mondo del design, istituto nel 1954 su idea di Gio Ponti.

E anche un pezzo di Sardegna entra nell'Olimpo dello stile mondiale. E' stato infatti l'architetto nuorese Flavio Manzoni, senior vice president del design Ferrari, a ricevere il premio a Milano, a Palazzo Isimbardi, in nome della casa del Cavallino rampante. Sono stati in tutto 13 i Compassi d'oro attribuiti.

Per Manzoni è già il secondo conquistato. La Ferrari era in lizza con la versione supertecnologica dell'ultima Supercar della fabbrica di Maranello. Un modello che coniuga l'estrema tecnologia delle moderne Formula 1 con la più avveniristica ricerca aerodinamica applicata alle quattro ruote. La FXX K è un 'mostro' di tecnica automobilistica e supera in prestazioni, garanzia di stabilità e velocità le Ferrari stradali fino ad ora mai costruite. Vettura estrema riservata alla pista, è frutto della simbiosi fra il ramo GT e la Gestione Sportiva.