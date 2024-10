La notizia era nell'aria da diversi giorni, ma l'ufficialità è arrivata solo questo pomeriggio alle 15.49 quando l'UNESCO ha dichiarato la Faradda dei Candelieri sassaresi è patrimonio immateriale dell'umanità.

La notizia dell'iscrizionde dei Candelieri alla «Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity» riempie di orgoglio la città di Sassari della quale queste spettacolari macchine a spalla sono da sempre il simbolo