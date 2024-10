I militari dell’Arma hanno rinvenuto a Ottana 26 chili di marijuana, contenuti in diversi sacchi, nel corso di una perquisizione domiciliare. L’uomo è stato denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Sempre durante una serie di servizi e perquisizioni disposte dal Comando Provinciale di Nuoro, per la repressione dei reati in genere, i Carabinieri della Compagnia di Ottana e di Siniscola hanno arrestato un 18enne per detenzione di arma clandestina.

Sorprendente è stato il ritrovamento che i militari hanno fatto durante una perquisizione domiciliare in un’abitazione di Ottana: all’interno dello zainetto del 18enne è stata rinvenuta una pistola con matricola abrasa, marca Beretta calibro 7,65 e serbatoio contenente 13 cartucce.

Sono in corso accertamenti per stabilire la provenienza e l’eventuale uso o trasporto fuori dall’abitazione da parte del ragazzo di quello che possedeva, ovvero una pistola, perfettamente funzionante e a tutti gli effetti clandestina.