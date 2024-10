Si parlerà della donna mercoledì 17 luglio alle 17.00, nella sala conferenze dell’Archivio di Stato di Nuoro (via Antonio Mereu 49), dove l’Istituto di Studi e Ricerche “Camillo Bellieni" ha organizzato l’incontro dal titolo “Fèminas de pabilu e de carre” (Donne di carta e di carne), in collaborazione con lo stesso Archivio e con il Ministero per i beni e le attività culturali.

L’incontro rappresenta il momento conclusivo dello sportello linguistico dell’Archivio di Stato,

parteciperanno la direttrice dell’archivio, Angela Andrea Oriani, la presidente dell’Is.Be, Maria Doloretta Lai, la responsabile del Coordinamento operatori di lingua e cultura sarda, nonché filosofa, Daniela Masia Urgu, la vice sindaca e assessora alla Pubblica istruzione di Oniferi, Daniela Daga, la psicologa Anna Modolo e l’operatrice linguistica e docente Immacolata Salis.

Gli interventi saranno esposti in sardo e italiano esposti e riguarderanno la donna nei documenti e nelle carte d’archivio; la visione della donna nella filosofia; le figure femminili nell’analisi letteraria; e la donna oggi tra quotidianità, lavoro e politica.

“In quasi tutti i tempi e i luoghi – rimarcano le organizzatrici – la donna ha vissuto esperienze di vita sociale meno favorevoli di quelle riservate all’uomo dal punto di vista giuridico, economico e civile e, per tanto tempo, è rimasta esclusa da tutta una serie di diritti e dinamismi sociali”.