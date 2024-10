Tra stupore, incredulità, indignazione e risate, una coppia non è di certo passata inosservata nelle vie del centro di Iglesias perché lei, bionda, con i capelli semiraccolti, tiene tranquillamente al guinzaglio un uomo, che indossa una gonna e dei tacchi a spillo. Nel video (in basso), realizzato da un passante, si vedono i due passeggiare e poi sorseggiare del vino in un bar e la catena, legata al collo, è ben visibile.

Non è la prima volta che le cronache raccontano episodi di questo tipo. Per alcuni potrebbe trattarsi di “petplay”, ovvero “gioco di ruolo”, letteralmente “gioco di animali”, che rientrerebbe nella pratica sadomaso e kinky, dove nella coppia, uno è “il sottomesso” e l’altro è “il conduttore”.

