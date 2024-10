Dopo il trionfo a The Voice Senior Diana Puddu è già pronta per i grandi palcoscenici. L'artista quartese, fresca vincitrice del talent show di Rai1, si esibirà infatti questo pomeriggio all'Unipol Domus nel pre-partita di Cagliari-Atalanta.

Il club la omaggerà con una maglia dedicata, e lei regalerà la sua voce alla gente presente alla Domus, a poche ore di distanza dal prestigioso successo a The Voice. Ha battuto la concorrenza di numerosi aspiranti cantanti, ottenendo oltre il 45% delle preferenze del pubblico.

Il suo giudice Gigi D'Alessio l'aveva incoronata come regina della competizione: "Chiedo a tutta Italia di votarla", era stato l'appello del cantante napoletano in finale. Adesso per Diana Puddu si aprono le porte a 60 anni. Non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni.