In archivio la ventitreesima giornata di campionato che ha visto impegnate, con alterne fortune, le quattro squadre del Meilogu. In promozione (girone B), impresa della Polisportiva Bonorva che batte per 2 a 1 l’ormai ex capolista Porto Rotondo, grazie alle reti di Riccardo Sanna e Ouro. La classifica vede i biancorossi di Massimiliano Nieddu a 34 punti.

In prima categoria (girone D), torna il successo la Polisportiva Thiesi che batte, in trasferta, il Li Punti Calcio per 3 a 0 grazie a una doppietta del suo bomber Gigi Marras e alla rete di Marco Mura. Neroverdi che allungano (+4) sull’inseguitrice Pozzomaggiore, sconfitta per 1 a 0 a Codrongianos. 2 a 2, invece, tra Frassati e Polisportiva Siligo, con gli ospiti a segno con Piras e Ninaldeddu. In classifica guida la squadra di Giammario Rassu a 51 punti seguita dalla formazione di Andrea Ruiu a 47. I gialloblu di Mario Fadda si portano a quota 33 punti.