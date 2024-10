In archivio anche questa ventiquattresima giornata dei campionati che vedono impegnate le squadre del Meilogu. In promozione (girone B), pareggio per 0 a 0 tra l’Ozierese 1926 e Polisportiva Bonorva. Questi ultimi si portano a 35 punti in classifica.

In prima categoria (girone D), il Pozzomaggiore non va oltre lo 0 a 0 in casa con il Malaspina. Un pareggio che consente al Thiesi di allungare in vetta alla classifica (+), grazie al successo al Comunale per 3 a 1 con l’Ottava grazie alla reti di Sotgiu, Pinna e Davide Madeddu. Torna a sorridere anche il Siligo che, al Binza Manna, supera 4 a 2 l’Ittiri Calcio. Protagonista assoluto Roberto Ninaldeddu, autore di una tripletta. Gioia anche per Mirko Mura. La classifica vede i neroverdi di Giammario Rassu a 54 punti seguiti dalla squadra di Ruiu a 48. I gialloblu di Mario Fadda salgono a quota 36 punti.