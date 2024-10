Si è chiusa la ventesima giornata dei campionati che vedono protagoniste le squadre del Meilogu. In promozione (girone B), successo esterno del Bonorva che supera per 4 a 3 il Tharros. Il protagonista non poteva che essere lui, capitan Salvatore Deriu, autore di una tripletta. Gloria anche per Mamadou. In classifica, i biancorossi di Massimiliano Nieddu si portano a quota 25 punti.

Ma la sorpresa di giornata è in prima categoria (girone D), con la prima sconfitta casalinga, in questo campionato, del Pozzomaggiore, battuto per 2 a 1 dalla Lanteri Sassari. Ai rossoblu non basta il momentaneo pareggio firmato da Mariano Solinas. Ad approfittarne è la Polisportiva Thiesi che supera, tra le mura amiche, il Monte Alma per 3 a 0 grazie a Delogu, Sotgiu e Mannoni. Nell’anticipo giocato ieri, 1 a 1 tra San Giorgio Perfugas e Polisportiva Siligo. per i gialloblu a segno Andrea Fiori. In classifica guidano ora i neroverdi di Giammario Rassu a 44 punti seguiti dalla formazione allenata da Andrea Ruiu con 43. La squadra di Mario Fadda sale a quota 32 punti.