Si è chiusa la dodicesima giornata dei campionati regionali. Un bilancio, per le squadre del Meilogu, di 2 vittorie e altrettante sconfitte. In promozione (girone B), la Polisportiva Bonorva cade per 1 a 0 sul campo dell’Usinese. La classifica vede la squadra di Massimiliano Nieddu a 9 punti.

In prima categoria (girone D), ennesimo successo casalingo del Pozzomaggiore che batte per 1 a 0 (rete di Leoni) il Mesu e Rios Ozieri 1984. Mario Fadda festeggia nel migliore il suo quarantunesimo compleanno. Infatti la sua Polisportiva Siligo regola il Bottidda al Binza Manna con un 1 a 0 siglato Mirko Sanna. La Polisportiva Thiesi esce sconfitta per 1 a 0 dal campo della San Giorgio Perfugas. In classifica continua la cavalcata solitaria degli uomini di Ruiu che salgono a quota 28 punti seguiti, a 26, dai gialloblu silighesi. I neroverdi di Giammario Rassu restano a 22 punti.