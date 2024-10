Si avviano alla conclusione i cerimoniali per il centenario della Prima Guerra Mondiale. In occasione di questa importante ricorrenza, la Pro loco “Bastiano Unali” di Cossoine, guidata dal suo ormai storico presidente Piero Foddanu e gli studenti del liceo scientifico di Pozzomaggiore. hanno promosso lo spettacolo teatrale “La Disfatta e la Riscossa”, che ha già riscosso un notevole successo e inaugurato nel corso delle commemorazioni ai Caduti nel novembre dello scorso anno.

Un viaggio, arricchito di filmati d’epoca, musiche del tempo, canzoni, aneddoti, letture, ricostruzioni storiche che sarà protagonista, nella giornata di domenica 8 aprile alle 17.00, nella comunità Mondo X di S’Aspru, ospite di Padre Salvatore Morittu.

Sarà un’occasione importante per gli ospiti della struttura, durante la quale sarà portata in scena una ipotetica esperienza del Milite Ignoto, a partire dalla sua partenza per il fronte dopo l’ingresso dell’Italia in guerra e fino all’insediamento della sua salma presso l’Altare della Patria, a Roma.

Ad accompagnare questo excursus le voci calde ed emozionanti di Edoardo Solinas, Chiara Fadda, Andrea Sardu, Maria Teresa Fais, Francesco Bosincu, Fabiola Casule. Per l’occasione, lo staff teatrale si arricchirà di un nuovo studente, Fabio Sias, di recente entrato a far parte del gruppo. Gli accompagnamenti musicali saranno curati da Egidio Campus ed Edoardo Solinas. Come comunicato dalla Pro loco, lo spettacolo sarà riproposto sino al 4 novembre.