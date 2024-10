Una visita speciale oggi pomeriggio in Consiglio regionale. La squadra della Dinamo al completo è stata ricevuta dal presidente Gianfranco Ganau, insieme al presidente della Regione, Francesco Pigliaru e all’assessore allo Sport, Claudia Firino.

Un incontro carico di entusiasmo per celebrare gli eccezionali risultati conseguiti durante la stagione.

Ad aprire la visita ufficiale il presidente Ganau: “La Dinamo ha giocato una straordinaria stagione, vincendo la Coppia Italia e arrivando alle semifinali playoff. È una società ben gestita, che fa promozione della Sardegna anche fuori dall'Isola con interventi specifici in tema culturale e turistico”.

Il presidente Ganau ha poi rinnovato l’auspicio di giocare in Eurolega – “ci aspettiamo sempre di più dal team. Nonostante sia sassarese – ha scherzato il presidente – ritengo che il progetto Dinamo Lab a Cagliari sia stata una scelta intelligente presa grazie a sinergie che fanno da volano”.

Un ultimo pensiero a Travis Diener, presente all’incontro in via Roma insieme al coach Meo Sacchetti e allo staff tecnico: “Ci ha regalato emozioni indimenticabili - ha ricordato Ganau - lo ringrazio e lo saluto con grande affetto”.

A seguire l’intervento del presidente della Regione, Francesco Pigliaru: “Per me è un orgoglio doppio, da Presidente e da sassarese. Come tutti i ragazzi sassaresi, giocavo nel campetto storico della Dinamo. Per un anno, poi, ho portato anche la maglia della Dinamo, anche se pallavolo. Una cosa mi colpisce in modo particolare, che con poche risorse siate riusciti a ottenere dei risultati così alti. Congratulazioni davvero, per la Sardegna siete uno sponsor e un incoraggiamento”.

A chiudere il giro di interventi, Stefano Sardara, presidente della Dinamo Banco di Sardegna Sassari: “Siamo orgogliosi e onorati di essere qui oggi. La Dinamo è sempre più un patrimonio di tutta l'Isola, come dimostra il progetto Dinamo Lab che avrà a Cagliari la sua sede e rappresenta un ulteriore conferma del concetto. L'anno prossimo, oltre alle pentole e ai coperchi dovremo fare anche i mestoli, dato che abbiamo fatto domanda di partecipazione all'Eurolega. Siamo pronti ad una nuova sfida, pronti a farlo assieme alla nostra Isola”. Il presidente Sardara ha quindi regalato al governatore della Regione Sardegna una maglia ufficiale Eurocup con il suo nome e la rappresentazione della Sardegna stilizzata sulle spalle.

Il presidente del Consiglio Gianfranco Ganau ha invece donato alla squadra la Bandiera Sarda, con una significativa foto di gruppo a suggellare il momento.