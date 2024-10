«Siete l'orgoglio di un’ isola e di un intero popolo».

Con queste parole il presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Gianfranco Ganau ha accolto stamattina, nell'aula consiliare di via Roma a Cagliari, i giocatori della Dinamo, il presidente, Stefano Sardara, l'allenatore Meo Sacchetti e lo staff tecnico.

La Dinamo mania ha colpito ancora una volta, conquistando tutto il personale del Consiglio regionale, invitato all'incontro e impegnato a lungo nella richiesta di autografi e foto con i giocatori.

La squadra sarda vincitrice per la seconda volta consecutiva della Coppa Italia, è stata ricevuta insieme ai componenti della Giunta regionale guidati per l'occasione dall'assessore allo sport, Claudia Firino; assente il presidente Pigliaru perché impegnato in queste ore a Bruxelles nella commissione ENVE.

«Un ringraziamento doveroso – ha sottolineato il presidente Ganau - per i successi straordinari raggiunti e per quello che state facendo ogni giorno, rappresentando al meglio la Sardegna in Italia, in Europa e nel mondo. Portate con voi la nostra terra e ora anche le vostre divise rappresentano appieno la nostra identità, grazie alla scelta di stampare l’immagine dei Giganti di Mont’e Prama. E la seconda volta che abbiamo il piacere e l’onore di ospitarvi qui nella casa di tutti i sardi - ha aggiunto il presidente Ganau - questa volta scegliendo uno spazio inusuale per questo genere di appuntamenti - l’aula consiliare - perché quando possibile credo che anche i luoghi istituzionali debbano essere utilizzati fuori dalla ritualità».

Per ringraziare la Dinamo degli ottimi risultati raggiunti il presidente Ganau ha donato a tutti i giocatori e all’ allenatore Sacchetti una spilla con lo stemma della Regione e al presidente Sardara, la bandiera dei quattro mori, simbolo della Sardegna.