È stato notificato alla Regione il Ricorso al TAR da parte del Ministero della Difesa e del Comando Militare Autonomo della Sardegna per l’annullamento della delibera di Giunta datata 16 settembre, che stabilisce l’estensione delle prescrizioni regionali antincendio anche all’interno dei poligoni.

I legali della Regione sosterranno davanti alla prima sezione del TAR le motivazioni che stanno alla base della delibera, adottata in seguito agli incendi di Capo Frasca. Quei gravi episodi, infatti, avevano reso ancora più evidente la pericolosità delle esercitazioni nel periodo estivo e la conseguente necessità di provvedimenti urgenti per la tutela della salute dei cittadini e la salvaguardia dell’ambiente, così come per l’incolumità di chi lavora nei poligoni.

Si tratta di diritti sanciti dalla Carta Costituzionale, diritti che la Giunta ritiene preminenti rispetto all’interesse tutelato costituzionalmente dell’esercizio della difesa, e rispetto ai quali la Regione Sardegna ha il dovere di garantire e vigilare.

La Giunta difenderà in ogni sede le scelte fatte, con la stessa convinzione con cui ha adottato la delibera: non è pensabile che la Regione a fronte delle esigenze di sicurezza nazionali abdichi alle proprie competenze stabilite dallo Statuto, consentendo che intere aree siano sottratte alla normativa nazionale e regionale di tutela della salute e del territorio.