A Stefania Malu, arrestata nel settembre 2014 per detenzione di cocaina ed eroina ai fini di spaccio, assieme al figlio non autosufficiente, poi deceduto, è stata respinta l'istanza che aveva presentato per ottenere gli arresti domiciliari.

La sua situazione è stata segnalata dall'associazione "Socialismo Diritti e Riforme", impegnata nella tutela dei detenuti.

"La donna ha recentemente manifestato problemi respiratori e cardiologici", riferisce la presidente Maria Grazia Caligaris, che suggerisce per lei il ricovero in una residenza sanitaria.

"In particolare, nelle ultime settimane è apparsa depressa e confusa. Durante i colloqui ha manifestato mancanza di memoria e una viva preoccupazione per la sua salute. Le sue condizioni sono costantemente monitorate dai medici, ma non lasciano indifferenti le agenti della polizia penitenziaria, che mostrano nei suoi riguardi una particolare attenzione".