La notizia della nomina di Alessandra Zinno come nuova Direttrice Generale dell’Autodromo Nazionale Monza è stata accolta con grande gioia dalla parlamentare Paola Deiana.

La componente dell'Intergruppo per le donne, i diritti e le pari opportunità,esprime, infatti, le congratulazioni per il prestigioso incarico cui Alessandra Zinno è stata chiamata a ricoprire: “Una donna preparata che arriva a ricoprire un ruolo dirigenziale di alto livello. Un esempio positivo per tutte le donne, in una società in cui, sul fronte del lavoro, siamo purtroppo ancora una minoranza - ha detto la deputata -. Il suo successo è poi doppio, considerato che grazie al suo carattere e alle sue riconosciute qualità è riuscita a farsi largo in un mondo prettamente maschile”.

Un incarico che oltretutto arriva in un periodo molto difficile. “Ho conosciuto Alessandra ad Alghero – dice la deputata -, in occasione del Rally Italia Sardegna. Sono sicura che saprà affrontare questa delicata situazione e che grazie alle sue straordinarie capacità riuscirà a risvegliare e rafforzare l’interesse verso il leggendario circuito automobilistico internazionale”.

“Ad Alessandra – conclude Paola Deiana - vanno i miei migliori auguri di buon lavoro”.