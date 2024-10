"Se le mie parole hanno soltanto minimamente offeso i familiari delle vittime di Nassiriya - ha detto Emanuela Corda, deputata grillina - chiedo scusa a loro perchè questo non era in modo alcuno mia intenzione.

Non ho, però, fatto l'elogio del kamikaze ma ho denunciato una ideologia ignobile che sfrutta la disperazione e l'ignoranza, portandolo a trasformarsi in bomba umana".



"Come scritto ieri insieme agli altri miei colleghi in commissione Difesa - ha fra l'altro aggiunto- sappiamo distinguere molto bene chi, come i nostri militari, ha assolto fino al supremo sacrificio al proprio dovere e chi, invece, dal governo e dal Parlamento ha la responsabilità di aver portato l'Italia in Iraq in una guerra illegittima e crudele".