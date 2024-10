Un video che dura poco più di un minuto e che contiene lo sfogo di un figlio che ha cercato in ogni modo di salvare il padre in fin di vita.

Antonio Forma di Sarule, oggi professore a Sorgono, pone al centro la questione della sanità in Sardegna.

È in prima linea nella battaglia per difendere l’ospedale San Camillo di Sorgono e dal suo racconto personale emerge la vicenda che riguarda il padre ricoverato in fin di vita a Oristano, a un’ora da casa.

Infatti, secondo quanto da lui detto, a Nuoro, che si trova a poco più di venti minuti da Sarule, non sarebbe stato possibile intervenire nemmeno in privato.

Infine, tra i problemi indicati, c’è anche quello che riguarda il medico di base di Sarule. La dottoressa si sarebbe infatti infortunata sul lavoro: “non riusciva a curarsi e ha lavorato fino a crollare”.