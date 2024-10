La Polizia sta indagando su una presunta aggressione a scopo di rapina avvenuta ieri in un appartamento di via Lombardia a Cagliari. Vittima una prostituta di 33 anni, colombiana.

Al 113, alle 14:30, è arrivata una telefonata di un residente nella via che segnalava urla provenire da un appartamento vicino e di due uomini che si sarebbero successivamente allontanati dalla zona. Gli agenti della Squadra volante sono subito intervenuti. Hanno rintracciato la colombiana.

La donna ha dichiarato di essere stata aggredita da due uomini che le hanno portato via denaro, circa 700 euro, e il telefonino cellulare. La straniera è stata accompagnata in ospedale per essere medicata a causa delle ferite, lievi, riportate nell'aggressione.

Gli agenti della Volante, qualche ora dopo, hanno rintracciato uno dei presunti aggressori al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità dove si stava facendo medicare per alcune ferite. Il giovane ha fornito una versione completamente diversa rispetto a quella della colombiana.

Ha detto di aver avuto una discussione che è poi degenerata. Adesso la polizia sta cercando di accertare la dinamica dei fatti.