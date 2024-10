"Mi trovo da cinque giorni impossibilitato a raggiungere Arzachena o qualsiasi altro luogo per fare la spesa o per qualsiasi emergenza a causa di un ponte parzialmente dissestato per le piogge". Inizia così la denuncia di un cittadino, il signor Alessandro Giorgetti, che ha contattato Sardegna Live per la segnalazione.

"Sabato scorso i Vigili del fuoco di Tempio Pausania, su mia chiamata, hanno monitorato il ponticello sul fiume Surrau dichiarandolo non agibile e nastrando l'unica via di accesso", racconta.

"Ho contattato il comune di Arzachena via mail più volte, avantieri si sono avvicinati due agenti della Polizia locale i quali hanno detto che il Comune era al corrente della situazione, ma io e mia moglie risultano ancora isolati. Essendo demanio, solo il Comune potrebbe intervenire per risolvere la situazione".

Il disagio si registra in via Lu Cuccu, una strada di penetrazione agraria che interseca la SS125 al km 346-9. "Sono disposto a risistemare la via a spese mie - commenta Giorgetti - purché il Comune si faccia carico del problema relativo al ponte. Capisco che i danni registrati siano tanti, ma questa è un'emergenza".