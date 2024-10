“Tempi troppo lunghi per l’erogazione delle risorse alle aziende agricole. Un nuovo intoppo si abbatte sulle imprese del settore ovicaprino, ancora in attesa dell’erogazione dei finanziamenti per i danni causati dalla siccità. Un tesoretto da 45 milioni sbloccato da una legge regionale ma, di fatto, con risorse ancora ferme al palo”.

La denuncia arriva dal capogruppo regionale di Forza Italia Pietro Pittalis: “La macchina tecnico politica è praticamente in cortocircuito – dichiara il leader degli azzurri –. Quanto sta succedendo è davvero incomprensibile, perché l’impegno delle forze politiche andava per la destinazione immediata delle risorse previste dalla normativa”.

“Migliaia di domande già presentate – aggiunge Pittalis - attendono ancora di passare al vaglio dell’apposita istruttoria. Il presidente Pigliaru e l’assessore Caria devono immediatamente attivarsi per sbloccare questi finanziamenti in grado di far ripartire un tassello importante dell’agricoltura isolana. Le lungaggini stanno infatti penalizzando il mondo delle campagne, già soffocato dalla crisi senza fine visto il crollo del prezzo del latte e la siccità dell’ultima stagione. Non vorremmo che la recente visita di Matteo Renzi in Sardegna agli industriali del latte abbia contribuito a far rallentare l’attenzione verso i pastori sardi e il comparto zootecnico”, conclude Pittalis.