"Nessuno lo scriverà.



Lo faccio io: tra gli sponsor della fondazione del Presidente del Consiglio ci sono Eni, Enel, Moby Line e Alitalia.



Denaro pubblico per finanziare la politica, quella che emargina la Sardegna, quella che non fa niente per abbattere le tariffe del trasporto marittimo e aereo, quella che consente all'Enel di speculare sul costo energetico, quella che vorrebbe consentire all'Eni di lavarsi le mani dalle bonifiche.



Lo dico da anni e non mi stancherò di ripeterlo: troppi silenzi, troppe complicità.



Non chiedetemi perchè sono solo a fare certe battaglie per la Sardegna, chiedetevi perchè non le fanno gli altri".

Mauro Pili