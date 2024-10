La denuncia di Mauro Pili. “Stranamente dopo le mie rivelazioni dei gironi scorsi stanno distruggendo l'ex Arsenale di La Maddalena, dicono che si tratti di un cortocircuito. Un disastro immane. In Sardegna è arrivata la mafia, dal G8 in poi. Tutti i responsabili di questo degrado e di questo misfatto devo essere cacciati via subito”.