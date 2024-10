«Dopo aver rifatto il manto stradale, in via Alghero a Sassari il Comune ha cancellato buona parte dei posteggi». La denuncia arriva dal coordinatore cittadino di Italia Attiva Sardegna, Alessio Paganini.

«Gli stalli che prima erano disegnati a spina di pesce – lamenta il rappresentante di Ias – sono stati ridisegnati paralleli al marciapiede. Una modifica che di fatto, ha privato la via di numerosi spazi, indispensabili per i residenti e per chi ogni giorno si reca negli uffici.Tutto questo piove come una mazzata sui residenti, in una zona dove è presente una sezione locale delle Poste e numerosi carico e scarico merci riservati alle attività».

Secondo la sezione comunale di Italia Attiva, l’unica soluzione per i cittadini sarà quella di usufruire dei posteggi a pagamento di viale Dante. Sempre che, sottolineano i dirigenti del partito, l’eliminazione di gran parte degli stalli in via Diaz (utilizzati per la costruzione della pista ciclabile) non vada a saturare la struttura, senza lasciare più spazio a chi viene da via Alghero.

«A questo si aggiunge l’aggravio di costi per i cittadini che saranno costretti a pagare per posteggiare la loro auto – prosegue Paganini –. Ciò dimostra quanto la giunta comunale sia distante dagli interessi della comunità, che continua a subire le conseguenze di scelte scellerate, contrarie alle vere esigenze dei Sassaresi».

Italia Attiva Sardegna chiede l’immediato intervento da parte del Comune per ripristinare i posteggi com’erano in passato. «Questo non risolverà il problema – conclude Paganini – ma senz'altro non aggraverà la situazione».