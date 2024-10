"Così come la Regione è stata attenta al Sulcis con il Piano, anche la Barbagia e i paesi dell'interno meritano questa attenzione, la stessa che dedica alle grandi città in termini di risorse e progetti. In un certo senso ci sentiamo trascurati e abbandonati: noi rappresentiamo una forza troppo debole ed i voti che portiamo noi ai partiti sono troppo pochi e non riusciamo ad essere rappresentati degnamente", è l'amara denuncia del sindaco di Desulo, Gigi Littarru, vittima nei giorni scorsi di un atto intimidatorio.

"La Regione non ha neppure recepito la legge nazionale sulla montagna - osserva Littarru - non abbiamo gli stessi problemi dei paesi dell'interno o costieri ed è una vergogna che il problema della peste suina si sia trascinato per 40 anni senza soluzione. Non ci aiuta quest'ultima legge sugli enti locali che arriva ad accontentare i grandi centri, e anche nella Finanziaria 2016 per i piccoli paesi non c'è niente".