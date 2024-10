La dea bendata questa volta ha baciato Ovodda consegnando al fortunato vincitore la somma di quasi cinquanta mila euro.

La schedina vincente è stata giocata nei giorni scorsi nella ricevitoria Sisal di Puddu G. & C. in via Vittorio Emanuele con un investimento di qualche euro. Il nuovo gioco, legato al SuperEnalotto, ed entrato in vigore il 2 febbraio scorso, consente di vincere anche indovinando due numeri soltanto, mentre con la vecchia formula, per aggiudicarsi una vincita, ne dovevano essere estratti almeno tre.

A Ovodda la persona fortunata ha centrato ben quattro numeri più quello “super star” che gli hanno consentito di portare a casa ben 48 mila e cinquecentosessantatre euro.

"È da diversi anni che nel nostro paese non si vincevano cifre di questa importanza - dicono i titolari della ricevitoria -. L’ultima volta forse risale a quando ancora c’era in vigore la lira e si giocava con le schedine del Totocalcio".

Ci si interroga sull’identità del vincitore, ma al momento non sono trapelate indiscrezioni di alcun tipo.

"Non abbiamo elementi che ci diano la possibilità di capire chi sia stato favorito dalla fortuna e in ogni caso non lo avremmo rivelato - dicono dalla ricevitoria -. Al momento nessuno si è fatto ancora vivo. A disposizione ci sono 90 giorni di tempo per poter ritirare il premio negli uffici Sisal".

Ovodda proprio in questi giorni ha fatto registrare anche una vincita di mille e novecentosettanta euro sempre al concorso del nuovo SuperEnalotto. La prossima estrazione è in programma per domani e il montepremi ammonta a circa 70 milioni di euro.