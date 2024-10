Ha giocato 15 euro al “10 e lotto” e ha vinto 75 mila euro.

La fortuna questa volta ha bussato a Galtellì, nel cuore della Valle del Cedrino, dove nella rivendita tabacchi numero 2 di Lucia Mastio, proprio nella via Nazionale, il fortunato ha messo segno la puntata vincente.

In tanti si chiedono chi possa essere stato baciato dalla dea bendata, ma per ora non trapela alcuna indiscrezione.

Un bel cartello con su scritto "In questa ricevitoria sono stati vinti 75 mila euro" campeggiava fin dalle prime ore di questa mattina all’ingresso del tabacchino.