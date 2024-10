Non solo il record di like per il sorriso e lo sguardo di Kira, cagnolina di Cagliari, che in passato ha subito maltrattamenti. Il suo ritratto in passato è andato anche ad un ospedale di Cagliari

È del Sud della Sardegna il cane che ha conquistato l’Italia con il sorriso più bello e lo sguardo più tenero del mondo canino. A decretarlo è stato un concorso fotografico cinofilo nazionale, organizzato dalla PalaN Art, la pagina dedicata ai ritratti dei fidati amici a quattro zampe di tutta Italia, realizzata da Nicoletta Pala, artista della provincia di Cagliari.

KIRA. A vincere è stata Kira, una dolcissima cagnetta di 7 anni, che con il suo sorriso ha superato ben 816 cani, provenienti da Nord a Sud immortalati dai proprietari nelle loro espressioni più belle.

Dietro il suo dolcissimo sorriso, che ha registrato 3600 like, si nasconde una brutta storia di maltrattamenti, (subiti alcuni anni fa), raccontata dal suo fidato padrone, Alessio Boi.

La cucciola era stata trovata legata con un cavo elettrico e poi c’è stato chi spegneva sulla cagnetta le sigarette. Ora Kira da alcuni anni ha una vita normale e la sua vicenda ha intenerito e commosso tanta gente: lei ora fa anche la pet therapy in una struttura di Cagliari.

Due anni fa, Kira è stata la reginetta del concorso di bellezza per i quattro zampe organizzata al Colle di San Michele a Cagliari, sbaragliando i meticci in gara. “Gli occhi degli animali parlano; parlano un linguaggio unico – scrive Nicoletta Pala, l’autrice dei ritratti del concorso di PalaN Art – Riusciamo a instaurare subito una connessione con loro mentre ci si guarda, i loro occhi ci conquistano e sono capaci di leggere tutte le nostre emozioni. Hanno un grande potere – conclude – e ci ricordano ogni giorno quanto sia confortante guardarli negli occhi. Queste sono alcune delle motivazioni per cui amo ritrarli cercando, provando a trasmettere il loro linguaggio, il linguaggio dell’Amore”.

Il ritratto dello sguardo sorridente di Kira è stato donato dal vincitore all’ospedale Microcitemico di Cagliari, per regalare un sorriso a tutti i piccoli pazienti ricoverati.