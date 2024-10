Un volontario della Croce Azzurra di Olzai consegnerà a domicilio alla popolazione mascherine protettive confezionate e sigillate in una busta, che verrà lasciata nella cassetta delle lettere o appesa alla porta di casa.

A darne notizia è l'associazione stessa in un comunicato. "Questa iniziativa - spiegano - nasce dalla spontanea disponibilità di un gruppo di donne olzaesi che, in un primo momento, hanno cucito i primi esemplari delle mascherine per uso strettamente familiare. Ora, considerata l'emergenza e l'indisponibilità di questi dispositivi di protezione individuale, il gruppo di volontarie ha promosso la realizzazione dei copri naso e bocca artigianali per tutti gli olzaesi".

"La Croce Azzurra – chiamata a coordinare questa lodevole iniziativa e stante l'urgenza e la grande richiesta – ha messo a disposizione delle sarte il tessuto non tessuto (TNT) per rispondere alla notevole domanda e ha provveduto, in seguito, all'acquisto di nuovo materiale per assicurare – gratuitamente – una mascherina di protezione a tutti i concittadini".

"L’Associazione Volontari Croce Azzurra Olzai provvederà, con le proprie risorse, a sostenere questo progetto promosso dal gruppo delle volontarie che stanno realizzando le mascherine nelle loro abitazioni, ma unite da una grande generosità. L’utilizzo di queste mascherine artigianali – così come per tutti gli altri dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie – non autorizza ad uscire di casa, salvo casi di estrema necessità come indicato dalle vigenti disposizioni governative e sanitarie. Anche con l'uso di qualsiasi mascherina copriviso, occorre sempre rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e seguire integralmente le corrette e consigliate regole igieniche. Per il bene di tutti, cerchiamo di preservarci e tutelarci il più possibile rispettando le regole".