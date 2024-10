È caduto dal tetto del capannone perdendo la vita. Tragedia questo pomeriggio a Gonnosfanadiga, dove un 61enne originario di Guspini, Umberto Collu, è morto in un terribile incidente.

Non è ancora chiaro perché si trovasse sulla copertura della struttura. I carabinieri della Compagnia di Villacidro e della Stazione di Gonnosfanadiga hanno avviato gli accertamenti.

Secondo quanto ricostruito, il 61enne si trovava sul tetto di un capannone situato lungo la strada provinciale 57, in località Santa Maria, quando un lastrone si è sbriciolato sotto i suoi piedi facendolo precipitare nel vuoto. Un volo di cinque o sei metri prima di atterrare rovinosamente sul pavimento. Sul posto l'ambulanza del 118 e i carabinieri. Ma per il 61enne non c'è stato nulla da fare.