In questo momento di emergenza per la diffusione del Coronavirus, c’è chi comunque continua a garantire un supporto agli anziani o a coloro che, per un motivo o per un altro, non possono uscire di casa.

Un ruolo di primo piano viene svolto da coloro che lavorano nelle cooperative domiciliari che portano assistenza a queste persone anche in questo momento delicato dove, nelle pagine dei giornali o nei telegiornali, non si parla d’altro che della mancanza di dispositivi di protezione, strumento fondamentale per evitare il contagio.

Una storia importante arriva da Pula, dove la cooperativa locale, racconta la Sindaca Carla Medau, ha finito le scorte dei dispositivi di protezione individuale.

Una situazione, questa, che poteva anche causare la sospensione del servizio in quanto non veniva garantita né la sicurezza dei lavoratori né quella degli assistiti. Ed ecco quindi l’importante gesto di solidarietà di una farmacia che ha deciso di donare 50 mascherine e 50 paia di guanti. Il dono è stato ritirato dalla Compagnia barracellare guidata dal capitano Luca Spagnolu che lo ha consegnato all’Ufficio dei Servizi sociali.

“Pula è una grande comunità”, ha dichiarato la prima cittadina.