In occasione della “Giornata della Memoria” 2019, la Consulta giovanile di Cheremule in collaborazione con l’Amministrazione comunale ha deciso di promuovere un momento comune di narrazione dei fatti e di riflessione.

“Il dovere della memoria”, questo il titolo della manifestazione, è in programma sabato 26 gennaio alle 18.00 nel centro culturale in piazza Insorti Magiari.

Assieme a Lucia Cossu, docente di storia e filosofia di Pozzomaggiore e delle Consulte giovanili del Meilogu, saranno trattati tematiche molto delicate, come il razzismo e l’esclusione sociale.

Per quest’evento, la Consulta ha voluto fortemente la presenza dei bambini di Cheremule che leggeranno poesie e brani sulla shoah.

La seconda parte della manifestazione sarà dedicata alla musica. Dalle 21.30, presso il salone parrocchiale (ingresso gratuito), sarà possibile assistere al concerto di Luca Lanzi, storica voce del gruppo "Casa del vento", in Sardegna per alcuni giorni per prendere parte ad alcune manifestazioni in occasione della giornata della memoria.

Sarà accompagnato dal violino di Andrea Scanu, dalla chitarra di Marco Pizzardo e dalle percussioni di Matteo Pipia.