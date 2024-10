Visita a sorpresa oggi a Ollolai della Console dei Paesi Bassi in Sardegna Cristina Ricci.

La rappresentante del governo olandese ha incontrato il sindaco del paese Francesco Columbi e i rappresentanti delle associazioni locali fra cui il presidente del Centro Commerciale Naturale di Ollolai, Pierpaolo Soro.

Ricci, si legge in una nota, "ha garantito la sua collaborazione all'organizzazione dell'evento 'Barbagia in Piazza', in programma il 3 e 4 giugno 2023, che vedrà fra gli altri la partecipazione dei food truck provenienti dall'Olanda. Non possiamo che dirci onorati di questa collaborazione".