L'imprenditore 42enne ricoverato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari è risultato positivo al coronavirus. A confermarlo sono i risultati del secondo test effettuato dall'Istituto superiore di Sanità.

L'uomo era tornato da Rimini dopo aver preso parte a una fiera. Una volta in Sardegna si era sentito male, evitando così di recarsi a lavorare nel suo locale in città. Una volta in ospedale, un primo test aveva dato esito positivo rispetto a un contagio da coronavirus. Oggi la conferma.

E' di oggi, inoltre, la notizia di una donna del Sassarese contagiata e ricoverata all'ospedae Spallanzani di Roma. Sono in tutto tre i sardi contagiati (un primo caso si era verificato a Milano, con il paziente ricoverato all'ospedale Sacco).