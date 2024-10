La comunità di Orroli e la Sardegna si stringono attorno alla famiglia di Paolo Piseddu, il militare 46enne rimasto ferito in seguito ad un attentato in Iraq assieme a quattro colleghi.

"La Sardegna lo aspetta per riabbracciarlo - così il presidente del Consiglio regionale Michele Pais in un telegramma inviato al sindaco di Orroli -. È motivo di orgoglio per l'intera Isola l'alto valore della missione che Paolo Piseddu con coraggio, onore e sacrificio svolge al servizio della pace". Pais ha espresso poi la vicinanza dell'intero Consiglio regionale a tutti i soldati rimasti feriti ringraziando le Forze armate per gli impegni internazionali portati avanti.

Nel comune del Sud Sardegna vivono ancora i genitori del ferito mentre la moglie e i due figli si sono trasferiti a Siena dove Paolo ha intrapreso la carriera militare.

"Conosco il papà e la mamma, sono persone molto riservate", ha raccontato il sindaco di Orroli a L'Unione Sarda. Mentre il parroco Sergio Pisano spiega: "I genitori di Paolo sono molto provati, attendono notizie. Sono anziani e preoccupati, da sempre vivono con apprensione il lavoro del figlio. Noi li stiamo accompagnando con la nostra solidarietà, vicinanza e preghiera".

"Paolo - ha raccontato ancora il parroco - ha sempre voluto arruolarsi. Dopo essere entrato nell'esercito non è più tornato a vivere ad Orroli. Viene qui in vacanza per qualche giorno e per vedere i familiari".