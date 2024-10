La comunità di Nurri il 29 settembre rinnova la sua devozione verso San Michele Arcangelo, patrono del paese. Come sempre nel paese del Sarcidano è grande l’attesa per la processione religiosa, in programma per le ore 17, che si snoderà per le vie del paese.

Accompagneranno il simulacro del Santo la Confraternita del Rosario, i Gruppi Folk 78 Santa Rosa di Nurri, Pro Loco di Silius, la Banda musicale Cossu Brunetti di Nurri e dai suonatori Luca Schirru, Simone Murgia e Gian Orazio Orrù. La Messa Solenne sarà celebrata da don Claudio Abis.

Alle 20.15 è in programma la degustazione della vitella arrosto, mentre a partire dalle 20.30 Luca Schirru all’organetto, Simone Murgia all’armonica a bocca e Gian Orazio Orrù alle launeddas intrecceranno i suoni della tradizione per fare festa a ritmo di ballo.