Grande dolore a Jerzu per la scomparsa di un'anziana centenaria. Zia Amelia Contu aveva compiuto cento anni lo scorso aprile. Nelle ultime settimane, complice anche il contagio da Covid, le condizioni di salute della donna erano peggiorate. In questi minuti il triste annuncio dell'amministrazione guidata dal sindaco Carlo Lai, condiviso sulla pagina Facebook del Comune.

"Ci ha lasciato zia Amelia Contu - si legge sul social -. Dopo qualche giorno di ricovero presso il "San Francesco" di Nuoro si è spenta questa mattina zia Amelia Contu. Jerzu perde il secondo dei suoi sette centenari. Aveva compiuto 100 anni il 7 aprile del 2020, in piena pandemia ed in pieno lockdown. Questo, dieci mesi fa, ci aveva precluso il calore del contatto stretto e la consegna della targa riservata ai centenari. A complicare un quadro clinico, che nelle ultime settimane si era fatto particolarmente severo, si era aggiunta l'infezione da Covid-19 che certamente ha contribuito acché la situazione precipitasse".

"Una considerazione: al fine di avere notizie sul suo stato, il sindaco, in qualità di amministratore di sostegno,​ chiamava quotidianamente il reparto del "San Francesco" presso cui zia Amelia era ricoverata; Lasciatecelo dire - sottolineano -, constatare la professionalità, l'amore, la dedizione con cui è stata assistita (così come in questi anni era stata amorevolmente assistita nella residenza Letizia di Perdasdefogu) dà un senso di sollievo".

"L'Italia è un grande Paese e svariati sono i motivi che dovrebbero renderci orgogliosi del nostro essere italiani. Uno di questi è, per l'appunto, il senso di umanità che caratterizza normalmente gli operatori sanitari, pur in piena emergenza, pur in un reparto così difficile. Tutto ciò ci dà la misura di quanto la sacralità della vita umana, senza mai intaccare la dignità della persona, caratterizzi profondamente la civiltà del nostro Paese. Addio, zia Amelia".

Foto da Facebook Comune di Jerzu