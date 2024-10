“Un defibrillatore in Comune, ve l’avevo anticipato qualche settimana fa e le buone pratiche vanno 'copiate' e così anche l'Amministrazione Comunale di Barrali ha deciso di acquistare un defibrillatore da mettere a disposizione di tutta la comunità con l'auspicio che mai serva”.

Così l’annuncio del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, nonché sindaco di Barrali, Fausto Piga: “Inizialmente – spiega Piga - l'apparecchio verrà posizionato nel cortile del municipio, ma l’intenzione è quello di sistemarlo in piazza dopo la conclusione dei lavori e a tal proposito, entro settimana prossima al via il cantiere di riqualificazione. Assieme al defibrillatore - aggiunge l'esponente della Giunta - ci occuperemo della formazione gratuita di 12 cittadini, con precedenza al mondo delle associazioni paesane, tuttavia chi fosse interessato mi contatti per capire se può esserci la possibilità di avere ulteriori partecipanti. Al termine della formazione installeremo il totem defibrillatore: che mai serva – conclude Fausto Piga – ma se serve meglio essere pronti”.