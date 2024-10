Circa 80 incendi, di cui una decina spenti nei territori confinanti con altri Comuni, per 3 dei quali è stato necessario l’ausilio dei mezzi aerei della Forestale, una cinquantina le sanzioni amministrative da 600 euro a carico di chi ha abbandonato rifiuti soprattutto nelle zone periferiche, 10 le multe per chi non ha ottemperato alle prescrizioni di igiene e sicurezza in materia di cani a passeggio nel centro abitato; sono 400 invece gli amici a 4 zampe microchippati grazie alle iniziative di sensibilizzazione e sterilizzazione promosse col Comune e la Asl; 3 per ora i mezzi in dotazione (una vettura, due fuoristrada di cui uno con modulo antincendio a bordo).

Sono soltanto alcuni numeri dell’attività svolta nel 2019 dalla Compagnia Barracellare di Sestu, istituita nel 2012, che ad oggi conta un totale di 7 agenti e 3 ufficiali in pianta organica, numeri però destinati a crescere in queste settimane col reclutamento di nuove leve: “Contiamo negli anni – ammette la sindaca Paola Secci – di arrivare almeno ad un numero massimo di 35 addetti al servizio nella Compagnia, soprattutto perché nel nostro centro abitato e non solo, che conta ormai 21mila abitanti, su 48 chilometri quadrati di estensione territoriale, è fondamentale la presenza degli agenti, sia per vigilare anche i beni e gli immobili comunali, sia per il servizio di protezione civile, antincendio e tutte le altre attività di pubblica sicurezza”.

Qualche giorno fa, nell’aula consiliare del municipio di via Scipione, con le opportune procedure di sicurezza in materia anti-Covid, (distanziamento e controllo della temperatura all’accesso, mascherina), si è svolto un incontro informativo tra gli amministratori locali e aspiranti agenti della Barracellare che ha avuto lo scopo di spiegare compiti, oneri e doveri di chi indosserà presto la divisa.

A spiegare loro le importanti regole, il Tenente Michele Fanni, con le slide che snocciolavano in sintesi le norme comportamentali del servizio, le leggi che tutelano i barracelli e i compiti ad essi affidati nelle situazioni emergenziali e di controllo e prevenzione di illeciti sia amministrativi che penali.

All’iniziativa, oltre alla sindaca e ad alcuni assessori, ha presenziato anche il Maggiore Andrea Usai, numero uno della Polizia Municipale e l’attuale Comandante dei Barracelli, Antonio Fadda: “Dopo 8 anni di incarico – dice Fadda – per me è un onore continuare a far parte di questo corpo e con questo incarico, abbiamo in organica persone che davvero hanno a cuore la bellezza e la tutela di questa nostra bellissima cittadina, tra l’altro – aggiunge Antonio Fadda – come sempre vorrei ringraziare anche i nostri concittadini che si stanno dimostrando sempre più attenti alle regole, più sensibili alle problematiche e non disdegnano di collaborare con noi e con le forze dell’ordine per evitare comportamenti spesso gravi dei pochi incivili”.

