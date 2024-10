“Sono aperte le candidature per far parte della Compagnia Barracellare. Cerchiamo uomini e donne di buona volontà che desiderino dedicare parte del loro tempo impegnandosi in un servizio utile per la comunità. I cittadini che intendono partecipare e sono in possesso dei requisiti di legge devono presentare richiesta scritta tramite pec all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Compagnia o tramite Raccomandata A/R. indirizzo pec: barracellisestu@pec.it oppure indirizzo di posta: Via Tripoli, 22 Sestu 09028. Per ogni eventuale chiarimento o informazione siamo a disposizione in Comune o direttamente presso la sede della Compagnia Barracellare. La documentazione si trova nel sito istituzionale del Comune”.

Il sindaco Paola Secci stamane ha ufficializzato la notizia, peraltro già presente sul portale istituzionale del Comune: c’è tempo fino a marzo 2020 per potersi candidare.