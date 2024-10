La Commissione regionale per le Pari opportunità ha preso parte, ieri mattina, al convegno organizzato dal Comune di Buggerru organizzato in occasione delle celebrazioni per la commemorazione dell’eccidio del 4 settembre 1904.

L’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Laura Cappelli, su iniziativa dell’assessora e commissaria per le Pari opportunità, Simona Spada, ha scelto come tema il lavoro delle donne cernitrici e dei minori all’interno delle miniere.

La Commissione era rappresentata dalla vicepresidente Barbara Congiu e dalle commissarie Erica Floris e Paola Casula.

“Un tema ancora attuale – hanno spiegato le rappresentanti della Commissione – e sul quale occorre intervenire con urgenza al fine di eliminare ogni disparità”. Il loro apprezzamento è andato anche per la decisione di ricordare l’eccidio di Buggerru attraverso il lavoro femminile.