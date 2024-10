C'è la firma del presidente della Repubblica sotto il decreto che segna un importante punto a favore della Colonia felina di Su Pallosu, quella dei gatti che non hanno paura del mare, nella ormai pluriennale battaglia che la contrappone all'amministrazione comunale di San Vero Milis.

Lo ha reso noto il presidente dell'Associazione Amici di Su Pallosu, Andrea Atzori, spiegando che Giorgio Napolitano, visto il parere del Consiglio di Stato e su proposta del ministro della Salute, ha accolto il ricorso dell'Associazione per l'annullamento della delibera con la quale il 21 marzo del 2013 il Consiglio comunale di San Vero Milis aveva respinto la richiesta di riconoscimento della Colonia felina.

Secondo Atzori, il decreto firmato dal presidente della Repubblica il 10 dicembre scorso e notificato oggi "è una vittoria straordinaria per tutti i gatti e tutti i gattari d'Italia", oltre che "una decisione rilevante che farà giurisprudenza".

Ora non resta che attendere le reazioni del comune di San Vero Milis, che nell'ambito del Piano di gestione dell'Area Sic Sa Marigosa sta portando avanti un progetto, definito folle da Atzori, per il trasferimento della colonia felina in un sito lontano da Su Pallosu.