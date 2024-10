Sabato prossimo, 3 dicembre, nel suggestivo scenario di piazza d’Italia, gli agricoltori della Coldiretti si ritrovano insieme ai fedeli e ai rappresentanti delle istituzioni locali per festeggiare la Giornata Provinciale del Ringraziamento.

Al centro dell’iniziativa c’è la Santa Messa che, a partire dalle 11, sarà celebrata dal vescovo di Sassari, Paolo Atzei. Come ogni anno, Padre Atzei riceverà dalle mani degli agricoltori più giovani i doni della terra offerti in segno di gratitudine.

«La Giornata Provinciale del Ringraziamento è uno dei momenti più preziosi e più attesi dagli agricoltori – afferma il presidente della Coldiretti Sassari, Battista Cualbu. È una gioranta di preghiera, festa e condivisione durante la quale rendiamo grazie al Signore per i frutti raccolti dopo un’annata di duro lavoro e invochiamo la sua protezione sulle nostre case e attività». Dopo la celebrazione della Santa Messa, il vescovo di Sassari Paolo Atzei benedirà i trattori e i mezzi agricoli presenti sulla piazza.

In occasione dei festeggiamenti per la Giornata Provinciale del Ringraziamento, anche il mercato Campagna Amica si trasferisce dall’Emiciclo Garibaldi in piazza d’Italia.

Sotto la supervisione della Coldiretti Sardegna e durante l’arco di tutta la giornata, più di 50 imprese agricole provenienti da tutta l’Isola metteranno a disposizione dei clienti i migliori prodotti del territorio.

E tra gli stand spiccherà quello gestito dai ragazzi della Coldiretti Giovani Impresa che, per aiutare le popolazioni colpite dal sisma, metteranno in vendita i migliori generi agroalimentari sardi offerti dai produttori del circuito Campagna Amica della Coldiretti Sardegna.

Il ricavato sarà devoluto interamente alle vittime delle due scosse di terremoto che hanno interessato le zone di Amatrice e Norcia. La stessa iniziativa sarà poi ripetuta in tutti i mercati Campagna Amica.

«Con questa iniziativa cerchiamo di offrire il contributo della Coldiretti Sassari e dei clienti del mercato Campagna Amica a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma – commenta il direttore della Coldiretti Sassari e Gallura, Ermanno Mazzetti. In tutti i punti Campagna Amica d’Italia è nata una grande rete di solidarietà per aiutare le aree rurali danneggiate dal terremoto e per favorire la ricostruzione e la ripresa delle attività agricole. Anche la nostra Provincia vuole essere protagonista nel rilancio dell’economia e dell’occupazione dei territori di Amatrice e Norcia».

«In occasione della giornata del ringraziamento – aggiunge Angelo Cabigliera, delegato provinciale della Coldiretti Giovani Impresa Sassari – ci sembrava doveroso e opportuno da parte nostra dedicare uno spazio adibito alla vendita dei prodotti offerti dai soci che aderiscono al circuito di Campagna Amica per poi devolvere l’incasso ai terremotati. Si tratta di un piccolo gesto in segno di solidarietà».

Nel mercato Campagna Amica in piazza d’Italia sarà anche allestita una piccola fattoria didattica a vantaggio di tutti gli studenti che nel corso dell’anno hanno partecipato al progetto Campagna Amica arriva nelle scuole. L’ultima parte della Giornata Provinciale del Ringraziamento sarà dedicata alla musica dal vivo della Dino Nurra Band e alle degustazioni dei prodotti tipici della tradizione gastronomica sarda.