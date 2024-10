Coldiretti Sardegna è decisa a dar battaglia sul prezzo del latte ovino che ''quest'anno deve essere superiore all'euro al litro e a far decollare subito il piano di regolazione dell'offerta del Pecorino Romano sull'esempio vincente della Francia con il Rockford''. Sono i temi che la Federazione regionale porterà domani nel tavolo convocato dall'assessore dell'Agricoltura della Regione Sardegna, Elisabetta Falchi per far decollare il Piano regolatore d'offerta del Pecorino romano. ''Alla Giunta non chiederemo soldi ma di fare da garante nel tavolo interprofessionale in cui dobbiamo costruire un progetto di filiera per dare maggiore sicurezza a tutto il comparto oggi in balia degli umori del mercato'' dicono il presidente Battista Cualbu e il direttore Luca Saba.

Il Piano proposto da Coldiretti ''è collegato al prezzo della materia prima: una volta fissati i quantitativi di latte da destinare alla produzione del Romano si deve anche stabilire una congrua remunerazione del latte, che secondo i dati di quest'anno deve partire da 1,10 euro. Ci basiamo su dati scientifici - spiega la proposta Luca Saba -. L'andamento del mercato (maggiori richieste di pecorino e quotazioni del Romano a 8,35) parlano chiaro. Bisogna adeguare il prezzo del latte all'andamento del mercato, non si può continuare a citare il mercato a fasi alterne e solo quando conviene''.

Secondo Coldiretti i calcoli sempre per difetto: ''Per il 2014 i pastori vantano già un credito verso gli industriali di 50 milioni di euro perché il Perorino Romano dell'annata scorsa è stato immesso nel mercato proprio ora al costo di 8,35 euro al kg (le maggiori produzioni sono a marzo e aprile ed è un formaggio che si vende a oltre 5 mesi di stagionatura), mentre il latte è stato pagato a 85 centesimi''. Quindi si sono tenuti 0,23 centesimi a litro dei 250milioni prodotti nella stagione scorsa (considerando il trend del formaggio e latte dal 2011 al 2014).