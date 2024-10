"Il tempo delle trattative è terminato. Le proposte di Coldiretti Sardegna ci sono e sono sul tavolo dell'assessorato da mesi. Ma oggi questo tavolo è obsoleto e superato dalla contingenza. Il prezzo del latte è quello richiesto a gran voce e palesemente dai pastori manifestanti ed è a loro pubblicamente che l'industria deve fare la proposta".

Così l'organizzazione di categoria replica all'appello lanciato dal governatore Pigliaru e l'assessore Caria in vista del vertice di mercoledì 13 a Cagliari.

"Respingiamo al mittente gli appelli alla responsabilità, che arrivano - spiega Coldiretti - da chi ha risposto con il silenzio e l'indifferenza alle tante nostre proposte, arrivate già quattro anni fa, ad inizio legislatura, quando in un momento di serenità per la filiera grazie ad un prezzo del latte e del Pecorino romano favorevole, avevamo proposto al presidente Pigliaru la creazione di un Consorzio di secondo grado a capitale Sfirs per riunire tutte le cooperative ed avere un unico manager per tutte. Non si possono recuperare oggi quattro anni di silenzio".

Ai pastori, denuncia l'organizzazione, "si continuano a proporre remunerazioni indegne, sotto i costi di produzione e illegali, visto che l'articolo 62 della legge 1 del 2012 lo proibisce e sanziona".