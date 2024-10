Una gustosa colazione del pastore. È quanto sarà proposto domani 7 dicembre dalle 11.00 a Nuoro, nel supermercato Di Meglio di via Ballero, con i prodotti della aziende di Campagna Amica: il pecorino della cooperativa pastori di Dorgali e il vino della cantina Eminas di Mamoiada.

«Con Di Meglio stiamo cominciando una collaborazione che ci vedrà anche nei prossimi mesi insieme nel nome del buon cibo, locale, di stagione, sicuro e garantito – ha sottolineato il direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra Alessandro Serra -. Quella di domani sarà la prima delle due iniziative che faremo a dicembre».

Il secondo appuntamento è in programma per il 21 dicembre in cui il cannonau, questa volta della cantina Sedilesu di Mamoiada, sarà abbinato all’agnello di Sardegna Igp.

«Stiamo portando avanti un calendario ricco di iniziative in cui protagoniste sono i prodotti locali rappresentati dalle loro aziende – ha aggiunto Serra -. Momenti di confronto diretto tra produttore e consumatore che vanno ad aggiungersi ai tradizionali mercati di Campagna Amica grazie ad una rete di collaborazioni sempre più ampia che sta aprendo nuove strade e prospettive per i nostri prodotti».

Nella stessa giornata di domani alle 19.00, all’Exmè di Nuoro andrà in scena la quarta iniziativa della Terra dei tesori, il percorso di Campagna Amica con 20 aziende che proporranno i Tesori del Mandrolisai.