Sono numerosi gli interventi che sono stati compiuti dai Vigili del Fuoco di Cagliari e dei distaccamenti provinciali per contrastare gli effetti delle forti raffiche di maestrale che hanno spazzato la Sardegna con intensità tra i 34 e i 41 nodi, cioè tra i 62 e i 75 chilometri orari.

Solo in città i Vigili hanno eseguito circa 20 interventi per mettere in sicurezza alberi e rami pericolanti, cartelli stradali e cornicioni.

A Carbonia sono intervenuti per mettere in sicurezza cartelli divelti dal vento e alcuni pali dell'illuminazione pubblica. Non si registrano danni alle persone, solo a qualche auto in sosta. Altri interventi di messa in sicurezza di minore entità sono stati effettuati in Provincia sempre per rami o alberi spezzati dal vento. Prosegue per tutta la giornata di oggi e per domani l'allerta del Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile regionale ore per criticità per rischio idraulico sulle zone di allerta Campidano e Iglesiente.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico è previsto invece per le zone d'allerta del Campidano, Flumendosa Flumineddu, Gallura, Iglesiente, Logudoro, Montevecchio Pischilappiu e Tirso.

foto: meteoweb.it